Кредит от Кореи

Еще в апреле 2024 года правительства Украины и Республики Корея подписали Соглашение, которое предоставляет возможность Украине привлекать кредиты на сумму до 2,1 миллиарда долларов в течение 2024 – 2029 годов.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Несмотря на тысячи километров между Украиной и Республикой Корея наше партнерство продолжает укрепляться. Я благодарен за конструктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация ресурсов на насущные бюджетные потребности Украины. Дальнейшие проекты, которые будут реализовываться в рамках двустороннего сотрудничества с Корейской стороной, будут направлены на поддержку экономического развития Украины и способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между странами.

Поэтому эти 100 миллионов долларов будут первой финансовой поддержкой, которая поступит Украине от Республики Корея.

Этот кредит привлекается на срок в 20 лет, а процентная ставка составит 1,0% годовых. Льготный период продлится 5 лет с даты подписания кредитного договора.