Официальный курс 2 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,24 гривны. То есть цена валюты выросла на 3 копейки.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,71 гривны. Цена этой валюты упала на 44 копейки.

По состоянию на 3 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,27 гривны,

евро – 45,71 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 2 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,55 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,40 гривны , а продажа – 41,50 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 40,62 гривны, а продажа – 41,62 гривны.

Прогнозируемый курс доллара

На эту неделю банкир Анна Золотько спрогнозировала для 24 Канала развитие обратного курсового тренда. Поэтому она это связывает с такими факторами, как выплата зарплат.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank По моим оценкам, стоимость доллара в наличном сегменте в течение недели будет находиться в диапазоне 41,40 – 41,90 гривен за доллар.

Кроме того, по словам Золотько, доллар в дальнейшем умеренно дорожать на рынке, а НБУ будет придерживаться стратегии управляемой гибкости и не допускать резких ценовых скачков.