Офіційний курс 2 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,24 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 3 копійки.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,71 гривні. Ціна цієї валюти впала на 44 копійки.

Станом на 3 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,27 гривні,

євро – 45,71 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 2 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,55 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,40 гривні , а продаж – 41,50 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 40,62 гривні, а продаж – 41,62 гривні.

Прогнозований курс долара

На цей тиждень банкірка Анна Золотько спрогнозувала для 24 Каналу розвиток зворотного курсового тренду. Відтак вона це пов'язує із такими чинниками, як-от виплата зарплат.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank За моїми оцінками, вартість долара у готівковому сегменті протягом тижня знаходитиметься в діапазоні 41,40 – 41,90 гривень за долар.

Крім того, зі слів Золотько, долар надалі помірно дорожчатиме на ринку, а НБУ дотримуватиметься стратегії керованої гнучкості й не допускатиме різких цінових стрибків.