Пік зростання економіки Росії минув: як розвиватиметься ситуація далі

Зростанню російської економіки сприяло масштабне військове виробництво. Однак, теперішні тенденції свідчать, що функціонування цієї галузі недостатньо для того, аби втримати економічну стабільність.

Що відбувається з російською економікою

В першій половині року зростання російської економіки сягнуло пікової точки. Імовірно, у наступному році відчуватиметься падіння, повідомляє Bloomberg.

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Погіршення економічної ситуації відбуватиметься попри розширення сектору військового виробництва у Росії. Річ у тім, що у інших галузях економіки відчувається значний спад.

Щобільше, саме нарощування військового виробництва може негативно вплинути на цивільні економічні галузі. Теперішні тенденції свідчать про поглиблення Росії в стан воєнної економіки.

Зверніть увагу! МВФ знизив свої очікування, відносно економічного зростання Росії у 2025 до 1,3% (раніше це значення складало 1,5%).

Які фактори вплинуть на економіку Росії

У цю п'ятницю Центробанк Росії може підвищити ставку до 20%. Фактично, збільшення має відбутися до значення, яке було актуальним до початку повномасштабної війни в Україні. Таким чином Центробанк спробує стримати зростаючу інфляцію.

Зауважте! Відповідно до індексу менеджерів із закупівель S&P Global у вересні цього року російське виробництво вперше з квітня 2022 року скоротилося.