Что происходит с российской экономикой

В первой половине года рост российской экономики достиг пиковой точки. Вероятно, в следующем году будет ощущаться падение, сообщает Bloomberg.

Читайте также На основе каких данных выносится решение о назначении субсидии

Ухудшение экономической ситуации будет происходить несмотря на расширение сектора военного производства в России. Дело в том, что в других отраслях экономики ощущается значительный спад.

Более того, именно наращивание военного производства может негативно повлиять на гражданские экономические отрасли. Нынешние тенденции свидетельствуют об углублении России в состояние военной экономики.

Обратите внимание! МВФ снизил свои ожидания, относительно экономического роста России в 2025 году до 1,3% (ранее это значение составляло 1,5%).

Какие факторы повлияют на экономику России

В эту пятницу Центробанк России может повысить ставку до 20%. Фактически, увеличение должно произойти до значения, которое было актуальным до начала полномасштабной войны в Украине. Таким образом Центробанк попытается сдержать растущую инфляцию.

Заметьте! Согласно индексу менеджеров по закупкам S&P Global в сентябре этого года российское производство впервые с апреля 2022 года сократилось.