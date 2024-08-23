Зміни у виплатах для українців: які пенсії зараз має більшість пенсіонерів

Зараз в Україні проживає орієнтовно 10,3 мільйона пенсіонерів. 2,7 мільйона з них продовжують працювати, попри вихід на заслужений відпочинок.

Яка середня пенсія в Україні

У 2024 році пенсії українців збільшились. Середня пенсійна виплата, станом на 1 липня, склала 5 816,62 гривні.

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Для порівняння, на 1 січня цього року цей показник складав 5 385,25 гривні. Як змінились пенсійні виплати українців за 2024 рік:

пенсії до 3 тисяч гривень почало отримувати менше громадян – 26,14% – у січні цей показник складав 29,70%;

почало отримувати менше громадян – 26,14% – у січні цей показник складав 29,70%; кількість отримувачів виплат від 3 001 до 4 000 гривень зменшилась до 17,32% з січневого показника – 21,25%;

зменшилась до 17,32% з січневого показника – 21,25%; від 4 001 до 5 000 гривень – у липні 18,59% осіб – у січні 14,91%;

– у липні 18,59% осіб – у січні 14,91%; від 5 001 до 10 000 гривень – у липні 25,47% – у січні 23,20%;

– у липні 25,47% – у січні 23,20%; від 10 000 гривень – у липні 12,48% – у січні 10,94%.

Зверніть увагу! Середня пенсія працюючих пенсіонерів, станом на 1 липня, склала 6 216,20 гривень.