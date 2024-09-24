Чи зросте розмір допомоги по безробіттю для українців з 1 жовтня

Розмір допомоги по безробіттю зросте з 1 жовтня. Однак, збільшення відбудеться не для всіх.

Для кого зросте розмір допомоги по безробіттю

Розмір допомоги по безробіттю зросте на 500 гривень. Тобто з 2 500 до 3 000 гривень, повідомила у своєму Telegram нардепка Ніна Южаніна.

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Ніна Южаніна Член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Підвищення стосуватиметься осіб, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Южаніна зазначає, що розмір допомоги для людей без стажу залишатиметься без змін. Він і надалі становитиме 1 500 гривень.

Зверніть увагу! Державна служба зайнятості України підрахувала, що у січні цього року в країні проживало орієнтовно 96 тисяч людей, які є офіційно безробітними. Торік це значення складало 186 508.