Для кого вырастет размер пособия по безработице

Размер пособия по безработице вырастет на 500 гривен. То есть с 2 500 до 3 000 гривен, сообщила в своем Telegram нардеп Нина Южанина.

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Нина Южанина Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Повышение будет касаться лиц, которые имеют не менее 7 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, а также зарегистрированных внутренне перемещенных лиц.

Южанина отмечает, что размер пособия для людей без стажа останется без изменений. Он и в дальнейшем будет составлять 1 500 гривен.

Обратите внимание! Государственная служба занятости Украины подсчитала, что в январе этого года в стране проживало ориентировочно 96 тысяч человек, которые являются официально безработными. В прошлом году это значение составляло 186 508.