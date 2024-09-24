Что известно про помощь из Дании
Выделенные средства должны быть потрачены на поддержку украинской энергосистемы, сообщил датский министр климата, энергетики и коммунальных услуг Ларс Аагаард. Это один из крупнейших взносов от Дании для Украины.
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Аагаард отмечает, что Россия нарушает правила войны, осуществляя массированные атаки на электрическую и тепловую инфраструктуру Украины. Министр Дании призвал партнеров поддержать украинскую энергосистему.
Зима уже на подходе, и многие украинские дома останутся без тепла и электричества. И не только это: обычные работники энергетического сектора, которые без остановки выполняют свою работу, становятся мишенью. Мы должны сделать все возможное, чтобы украинская энергетическая система была максимально сильной.
Датская помощь будет потрачена на:
- закупку оборудования, которое должно быть использовано для восстановления энергосистемы;
- реализацию срочных мероприятий;
- закупку запасных частей.