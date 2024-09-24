Как получить пенсию по потере кормильца

Как сообщают в ПФУ, для получения пенсии необходимо подать заявление и соответствующие документы в сервисный центр главного управления Пенсионного фонда.

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Также можно обратиться через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись, или через портал Дія. В этом случае к заявлению нужно приложить сканированные копии оригиналов документов.

Важно! В пакет документов обязательно нужно включить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Пенсия назначается без учета продолжительности страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Обратите внимание! Право на получение пенсии в связи с потерей кормильца возникает через один месяц после внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр.

Нетрудоспособные члены семьи

Нетрудоспособными членами семьи считаются: