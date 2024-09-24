Як отримати пенсію по втраті годувальника

Як повідомляють у ПФУ, для отримання пенсії необхідно подати заяву та відповідні документи до сервісного центру головного управління Пенсійного фонду.

Читайте також Хто з пенсіонерів може залишитися без пенсії через пів року

Також можна звернутися через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис, або через портал Дія. У цьому випадку до заяви потрібно додати скановані копії оригіналів документів.

Важливо! До пакета документів обов’язково потрібно включити витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Пенсія призначається без урахування тривалості страхового стажу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин.

Зауважте! Право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає через один місяць після внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру.

Непрацездатні члени сім'ї

Непрацездатними членами сім'ї вважаються:

  1. Чоловік (дружина), батьки, які мають інвалідність або досягли 65 років.
  2. Діти померлого годувальника, які не старші 18 років, або старші, якщо стали інвалідами до цього віку. Діти, що навчаються, можуть отримувати виплати до 23 років, якщо навчаються в денній формі.
  3. Чоловік (дружина) померлого, або один з батьків, брат чи сестра, дідусь чи бабуся, які не працюють і доглядають за дітьми померлого до їхніх 8 років.