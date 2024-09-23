Чому виплати можуть припинитися

Якщо пенсіонер не користувався своїм банківським рахунком протягом шести місяців, пенсійні виплати можуть бути зупинені, повідомляють у ПФУ.

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Спеціальний рахунок для пенсійних виплат відстежується, і якщо на ньому немає руху коштів, він може бути "заморожений", що призведе до припинення надходжень.

Важливо! Припинення виплат не означає скасування пенсії або вилучення коштів із рахунку. Гроші залишаться на рахунках Пенсійного фонду до вирішення ситуації. У такому випадку пенсіонеру потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Звернутися до ПФУ можна протягом трьох років після "заморожування" рахунку. Однак це правило не поширюється на пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях з 24 лютого 2022 року.

Зауважте! Щоб уникнути проблем, у Пенсійному фонді рекомендують щомісяця проводити хоча б одну операцію з пенсійного рахунку, щоб виплати не були призупинені через відсутність активності.