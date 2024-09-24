Допомога по безробіттю може зрости, проте підвищення відчують не всі

У Державному центрі зайнятості затвердили збільшення мінімального розміру допомоги по безробіттю. Підвищення відбудеться, якщо Мін'юст зареєструє це рішення.

Хто може відчути підвищення

Рішення може набрати чинності з 1 жовтня цього року. Однак, мінімальна допомога по безробіттю зросте не для всіх, йдеться у постанові Державного центру зайнятості № 74 від 19 вересня 2024 року.

Читайте також Хто з пенсіонерів може залишитися без пенсії через пів року

Збільшення відчують лише ті особи, які мають мінімум 7 місяців страхового стажу за останній рік. Також це підвищення матимуть громадяни, що отримали статус ВПО.

Зараз мінімальна допомога по безробіттю для таких осіб складає 2 500 гривень. Проте, вона може зрости до 3 тисяч гривень.

Нагадаємо! Мінімальна допомога по безробіттю для осіб, що не набули страховий стаж залишатиметься без змін. Вона і надалі складатиме 1 500 гривень. Йдеться як про осіб, які не були офіційно працевлаштовані, так і тих, хто не може підтвердити свій стаж.