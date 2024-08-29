Які депозити принесуть найвищий прибуток у вересні

На початку вересня в сегменті депозитів навряд чи станеться щось надміру сенсаційне. Адже будь-які зміни у цьому секторі відбуваються поступово.

Що відбуватиметься на депозитному ринку

Банкір Дмитро Замотаєв розповів 24 Каналу, що протягом 2 – 8 вересня триватиме період поступового "обточування" ставок дохідності. Це явище викликане, перш за все, загальноекономічною ситуацією та прогнозованим збільшенням податків.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Можна сказати, що на тлі незмінних облікової та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, ставки за гривневими вкладами мали б щонайменше залишитися без змін. Водночас триває процес перелаштування ринку на тривалі в часі вклади та поступове зниження "зацікавленості" в розвитку ультракоротких вкладів.

Замотаєв зазначає що, ставки за ультракороткими вкладами порівняно з початком року вже втратили в середньому 3 відсоткові пункти. До кінця року дохідність таких депозитів може ще більше скоротитися. Вірогідно, падіння складатиме 1,5 – 2 відсоткові пункти.

На думку банкіра загальна ситуація в сегменті гривневих депозитів багато в чому залежатиме від

економічної ситуації;

ситуації на валютному ринку;

розвитку кредитних програм.

Яка зараз дохідність за депозитами

за депозитами на термін від 3 до 6 місяців дохідність складає орієнтовно 10% річних;

від 9 до 12 місяців – 11 – 12% річних;

від 1 до 2,5 років – 12 – 13% річних.

Гривневі депозити залишаються найбільш прийнятним і вигідним механізмом для отримання громадянами пасивного прибутку. А на фоні об’єктивного зниження активності громадян в цьому сегменті варто очікувати посилення конкуренції між банками за нових вкладників, а відтак, щоб заохотити нових клієнтів, окремі депозитні програми можуть мати "бонуси" та інші преференції,

– уточнює банкір.

Зверніть увагу! З початку серпня середні ставки знизились на 1,5 – 1 відсоткові пункти.