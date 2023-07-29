Два різних світи: як змінився курс долара за рік

Протягом року курс долара зазнав значних змін та коливань. До нього була застосована фіксація, яка на думку багатьох виявилася вдалим рішенням.

Як змінився курс долара за рік

Фіксація курсу позитивно вплинула на міжнародні резерв України, що важливо для наших спонсорів, пояснив для 24 Каналу Василь Невмержицький.

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Василь Невмержицький Фінансовий аналітик Крім того, таке рішення допомогло не провокувати інфляцію та спекулятивний курс на готівковому ринку.

Натомість Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що за останніх 12 місяців ринок змінився кардинально.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Усю другу половину минулого року попит на іноземну валюту дуже суттєво перевищував пропозицію, а дефіцит банкнот іноземної валюти через зруйновану логістику, призвів до дуже сильного зростання вартості долара на готівковому ринку.

Наприклад протягом року піковий стан долара був 42,7 гривні, тобто різниця з офіційним курсом становила понад 16%, тоді як зараз лише 1%. Окрім цього зростання готівкового курсу підсилювало девальваційні очікування внаслідок чого валюта зросла ще більше.

У 2022 році НБУ ухвалив важливі рішення щодо валютного ринку:

регулятор розширив ліміти продажу готівкової валюти населенню для банків;

запустив "депозитну схему" придбання безготівкової валюти;

проводив аукціони для продажу банкнот іноземної валюти в період гострого їх дефіциту.

Крім того, були ухвалені рішення, які зрештою змогли підвищити популярність гривневих депозитів серед населення. Перелічувати усі їх не має сенсу. Але у підсумку українці отримали можливість вкладати вільні гривні на строкові вклади під 17 – 21% річних,

– додає Золотько.

На фоні інфляції, це рішення було хорошою альтернативою придбанню іноземної валюти. Станом на середину липня 2023 року ринок фіксує позитивне сальдо операцій з іноземною валютою. Попит на валюту скоротився, а готівковий курс наблизився до котирувань Міжбанківського валютного ринку.

Яким курс валют буде до кінця тижня

Тарас Лесовий для 24 Каналу спрогнозував курс валют до кінця цього тижня. На його думку, особливих змін чекати не варто.

Тарас Лесовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Готівковий курс коливатиметься поближче до рівня офіційного курсу. Водночас на курс євро впливатиме співвідношення пари долар/євро на міжнародному ринку.

Його прогноз виглядає так: