Як змінився курс долара за вихідні

Навіть попри те, що за вихідні в обмінниках курс долара зріс на майже гривню, готівковий ринок все ще купує долар нижче 40 гривень. Який сьогодні курс в обмінниках, банка та на чорному ринку, дивіться далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 19 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,70 гривні, а купити за 40,13 гривні.

Актуально "В реальності буде меншим, ніж очікується": яким буде курс долара у 2023 році

Готівкове євро банки купують за 41,50 гривні, а продають в середньому за 42,20 гривні.

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,66 гривні (+54 копійки), а продають – за 40,04 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(+54 копійки), а продають – за (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,62 гривні (+15 копійок), а продаж – 42,15 гривні (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,93 гривні , а продаж – 40,06 гривень .

, а продаж – . Євро купують по 41,95 гривні, а продають за 42,15 гривні.

Яким буде наступного тижня

Банкіра Герман Марченко вважає, що наразі курс – стабільний. Тому валютні тренди в період з 19 по 25 грудня залишаться в цілому сталими.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Найімовірніше амплітуда курсових коливань перебуватиме в межах 39,5 – 40,5 гривень за долар, що в період двох останніх місяців вже стало звичним.

Що чекати від курсу у 2023 році

Заступник Міністра економіки Деніс Кудін зазначив, що до кінця року офіційний курс гривні не зміниться, але наступного року національна валюта може девальвувати до 42,2 гривні за долар.

Консенсус-група Focus Economics S.L.U. спрогнозувала декілька сценаріїв курсу долара до гривні у наступному році. За песимістичного прогнозу максимальний курс може сягнути 51 гривні, а от за надоптимістичного – 36,6 гривні, тобто фіксований курс від НБУ.