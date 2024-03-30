Перерахунок пенсій з 1 квітня: що зміниться у виплатах пенсіонерів

З 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій для деяких категорій пенсіонерів. Зокрема, йдеться про тих, хто продовжує працювати попри досягнення пенсійного віку.

Як зміняться пенсії з 1 квітня

Автоматичний перерахунок пенсій відбудеться за умови, що станом на 1 березня 2024 року особа матиме 24 місяці страхового стажу, або якщо з моменту останнього перерахунку пенсії минуло два роки.

Читайте також Як військові, так і матері-героїні: які категорії українців можуть отримувати пільги

Перерахунок здійснюватиметься з урахуванням набутого страхового стажу. Розмір пенсії розраховуватиметься виходячи з зарплати, яку брали до уваги, коли людина вперше отримала пенсію або коли її востаннє перераховували. Також можуть враховувати зарплату, яку особа заробила працюючи після цього перерахунку або призначення пенсії.

! Середня зарплата, взята за основу під час останнього розрахунку пенсії, залишається незмінною.

Перерахунок відбудеться після подання даних про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року до 10 травня. Таким чином, збільшені пенсійні виплати та доплати за квітень і наступні місяці пенсіонери мають отримати приблизно в червні 2024 року.

Як зміниться мінімальна та максимальна пенсії

З квітня в Україні також зміняться мінімальні та максимальні розміри пенсій, які прив'язані до рівня прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум для непрацездатних на 2024 рік встановлено з 1 січня і становить 2 361 гривню. Однак, після весняної індексації мінімальна пенсія зросла до 2 725 гривень і залишиться такою з 1 квітня.

! Такі виплати призначаються особам 65 років без страхового стажу.

Перерахунок мінімальних пенсій залежить від віку та стажу пенсіонерів. Максимальна пенсія наразі обмежена розміром у 23 610 гривень, що відповідає десятикратному прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.