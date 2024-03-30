Як зміняться пенсії з 1 квітня

Автоматичний перерахунок пенсій відбудеться за умови, що станом на 1 березня 2024 року особа матиме 24 місяці страхового стажу, або якщо з моменту останнього перерахунку пенсії минуло два роки.

Читайте також Як військові, так і матері-героїні: які категорії українців можуть отримувати пільги

Перерахунок здійснюватиметься з урахуванням набутого страхового стажу. Розмір пенсії розраховуватиметься виходячи з зарплати, яку брали до уваги, коли людина вперше отримала пенсію або коли її востаннє перераховували. Також можуть враховувати зарплату, яку особа заробила працюючи після цього перерахунку або призначення пенсії.

Зауважте! Середня зарплата, взята за основу під час останнього розрахунку пенсії, залишається незмінною.

Перерахунок відбудеться після подання даних про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року до 10 травня. Таким чином, збільшені пенсійні виплати та доплати за квітень і наступні місяці пенсіонери мають отримати приблизно в червні 2024 року.

Як зміниться мінімальна та максимальна пенсії

З квітня в Україні також зміняться мінімальні та максимальні розміри пенсій, які прив'язані до рівня прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум для непрацездатних на 2024 рік встановлено з 1 січня і становить 2 361 гривню. Однак, після весняної індексації мінімальна пенсія зросла до 2 725 гривень і залишиться такою з 1 квітня.

Важливо! Такі виплати призначаються особам 65 років без страхового стажу.

Перерахунок мінімальних пенсій залежить від віку та стажу пенсіонерів. Максимальна пенсія наразі обмежена розміром у 23 610 гривень, що відповідає десятикратному прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.