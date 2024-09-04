Вимоги для виходу на пенсію стануть жорсткішими: що зміниться
Джерело:ПФУ
Українцям доведеться працювати довше, щоб мати право на пенсію. Пенсійний фонд України повідомив про зміни в пенсійних вимогах, які відбудуться в межах пенсійної реформи.
Як зростуть вимоги до стажу
Згідно з новими правилами, вимоги до кількості страхового стажу для виходу на пенсію зростуть. Це відбуватиметься в рамках тривалої пенсійної реформи, яка триватиме до 2028 року.
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Щорічно кількість необхідного стажу буде поступово збільшуватися.
Основні умови призначення пенсії за віком визначені статтею 26 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Умови виходу на пенсію:
- Щоб вийти на пенсію у віці 60 років у 2024 році, потрібно мати не менше ніж 31 рік страхового стажу.
- Якщо стаж складає від 21 до 31 року, пенсію можна отримати у 63 роки.
- При наявності від 15 до 21 року стажу пенсію можна оформити у 65 років.
- Люди без 15 років стажу можуть розраховувати лише на соціальну допомогу.
Якими будуть правила виходу на пенсію далі
У 2025 році вимоги до страхового стажу підвищаться:
- для пенсії у 60 років потрібно буде мати не менше ніж 32 роки стажу, для пенсії у 63 роки – 22 роки, а для пенсії у 65 років – 15 років.
У 2026 році вимоги зростуть ще на рік:
- для пенсії у 60 років буде потрібно 33 роки стажу, для пенсії у 63 роки – 23 роки. У 65 років можна буде вийти на пенсію, маючи не менше 15 років стажу.
У 2027 році для виходу на пенсію у 60 років знадобиться:
- 34 роки стажу, для пенсії у 63 роки – 23 роки, а для пенсії у 65 років – 15 років стажу.
У 2028 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію будуть такими:
- Для пенсії у 60 років потрібно буде мати не менше ніж 35 років стажу.
- Для пенсії у 63 роки – не менше ніж 25 років стажу.
- Для пенсії у 65 років – не менше ніж 15 років стажу.