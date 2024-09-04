Як зростуть вимоги до стажу

Згідно з новими правилами, вимоги до кількості страхового стажу для виходу на пенсію зростуть. Це відбуватиметься в рамках тривалої пенсійної реформи, яка триватиме до 2028 року.

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Щорічно кількість необхідного стажу буде поступово збільшуватися.

Основні умови призначення пенсії за віком визначені статтею 26 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Умови виходу на пенсію:

Щоб вийти на пенсію у віці 60 років у 2024 році, потрібно мати не менше ніж 31 рік страхового стажу.

Якщо стаж складає від 21 до 31 року, пенсію можна отримати у 63 роки.

При наявності від 15 до 21 року стажу пенсію можна оформити у 65 років.

Люди без 15 років стажу можуть розраховувати лише на соціальну допомогу.

Якими будуть правила виходу на пенсію далі

У 2025 році вимоги до страхового стажу підвищаться:

для пенсії у 60 років потрібно буде мати не менше ніж 32 роки стажу, для пенсії у 63 роки – 22 роки, а для пенсії у 65 років – 15 років.

У 2026 році вимоги зростуть ще на рік:

для пенсії у 60 років буде потрібно 33 роки стажу, для пенсії у 63 роки – 23 роки. У 65 років можна буде вийти на пенсію, маючи не менше 15 років стажу.

У 2027 році для виходу на пенсію у 60 років знадобиться:

34 роки стажу, для пенсії у 63 роки – 23 роки, а для пенсії у 65 років – 15 років стажу.

У 2028 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію будуть такими: