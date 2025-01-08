Автогаз в Україні суттєво подорожчав: які ціни на АЗС

З 1 січня 2025 року підвищення акцизів на пальне спричинило зростання роздрібної ціни на автогаз в Україні. Середня вартість збільшилася на 65 копійок і досягла 36,03 гривні за літр.

Де найбільше подорожчав автогаз

Найбільше зростання цін було зафіксовано на автозаправних станціях мережі KLO, де вартість автогазу збільшилася на 1,3 гривні й досягла рівня 37,99 гривні за літр, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання enkorr.

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Це відповідає рівню цін преміальних мереж, таких як ОККО, WOG та SOCAR. Вони, своєю чергою, підвищили вартість на 1 гривню.

Схоже зростання спостерігалося у мережах BVS, Mango, "Авантаж 7", "Олас" і "Катрал". При цьому автозаправні станції мережі UPG збільшили ціни на 1,2 гривні.

В інших мережах підвищення цін варіюється від 0,2 до 0,9 гривні.

Цікаво! Найнижчу вартість автогазу зафіксовано на автозаправних станціях "БРСМ-Нафта" в Миколаївській області, де ціна становить 32,29 гривні за літр, що на 0,10 гривні більше, ніж було до 31 грудня.

У мережі Marshal, яка працює в Житомирській області, вартість автогазу склала 32,39 гривні за літр, що на 1 гривні більше, ніж на початку року.