Где больше всего подорожал автогаз

Наибольший рост цен был зафиксирован на автозаправочных станциях сети KLO, где стоимость автогаза увеличилась на 1,3 гривны и достигла уровня 37,99 гривны за литр, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание enkorr.

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Это соответствует уровню цен премиальных сетей, таких как ОККО, WOG и SOCAR. Они, свою очередь, повысили стоимость на 1 гривну.

Похожий рост наблюдался в сетях BVS, Mango, "Авантаж 7", "Олас" и "Катрал". При этом автозаправочные станции сети UPG увеличили цены на 1,2 гривны.

В других сетях повышение цен варьируется от 0,2 до 0,9 гривны.

Интересно! Самую низкую стоимость автогаза зафиксировано на автозаправочных станциях "БРСМ-Нафта" в Николаевской области, где цена составляет 32,29 гривны за литр, что на 0,10 гривны больше, чем было до 31 декабря.

В сети Marshal, которая работает в Житомирской области, стоимость автогаза составила 32,39 гривны за литр, что на 1 гривны больше, чем в начале года.