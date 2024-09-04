Як зняти кошти в Монобанку та де це можна зробити

Під час війни в Україні зняти готівку можна кількома способами, але з певними обмеженнями. Національний банк України встановив денний ліміт у 100 тисяч гривень.

Як зняти готівку з Монобанку

Максимальна сума, яку можна зняти в банку за день, становить 100 тисяч гривень. Це обмеження діє з початку війни. Однак його можна обійти, розподіливши кошти на кілька рахунків.

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Готівку з карток Монобанку можна знімати різними способами: не лише в банках, але й у касах аптек, АЗС та супермаркетів.

Зокрема, це можна зробити в Універсал Банку, А-Банку або Укргазбанку, а також через термінали, наприклад, City24. Комісія за таку операцію становить 0,9% від суми для власних коштів і 4% для кредитних.

Зауважте! Якщо знімати готівку через банки-партнери, максимальна сума може бути меншою за 100 тисяч гривень. Наприклад, у касі Універсал Банку за одне зняття можна отримати не більше 20 тисяч гривень.

Де замовити готівку

Готівку з картки Монобанку можна замовити через банки-партнери, такі як Універсал Банк, А-Банк або Укргазбанк. У цих банках комісія за зняття не стягуватиметься. Наприклад, у Приватбанку за зняття готівки з картки іншого банку комісія становить 3%, і клієнти інших банків не можуть замовити готівку заздалегідь.

Для замовлення готівки рекомендується подавати заявку за два-три дні до бажаної дати отримання. Попереднє замовлення готівки можливе за таких умов:

В "Універсал банку" – від 100 тисяч гривень або від 1 000 доларів/євро;

В А-банку – від 10 тисяч гривень або від 100 доларів/євро;

В Укргазбанку – від 10 тисяч гривень або від 100 доларів/євро.

Зауважте! Ліміт на зняття готівки з картки Монобанку ділиться між "чорною" (кредитною) та "білою" (дебетовою) картками, дозволяючи знімати до 100 тисяч гривень з кожної за день. В українських банкоматах зазвичай немає комісії за зняття готівки, але завжди варто перевіряти інформацію на екрані перед підтвердженням операції.