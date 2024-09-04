Як змінити банк для виплати пенсій військовим
Для того, щоб змінити банк, потрібно спочатку обрати йому альтернативу.
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Нагадаємо! Це регулюється відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Щоб змінити банк, потрібно виконати наступні кроки:
- На сайті ПФУ треба авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натиснути кнопку "Увійти".
- В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" натиснути "Внесення змін до пенсійної справи".
- У вікні, що відкриється, з переліку заяв оберати опцію "Заява про зміну способу виплати пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
- У заяві, що з’явилася на екрані, заповнити позначені зірочкою поля та вкажіть виплатні реквізити нового банку. За потреби варто завантажити скан-копії документів, що підтверджують відповідні зміни.
- Надати згоду на передачу та обробку персональних даних. Підтвердити ознайомлення з необхідністю повідомляти органи ПФУ про зміни, які можуть впливати на пенсійне забезпечення.
- Сформувати заяву, підписати її КЕП та надіслати до Фонду.
- Із результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі "Мої звернення" на панелі ліворуч.