Як змінити банк для виплати пенсій військовим

Для того, щоб змінити банк, потрібно спочатку обрати йому альтернативу.

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Нагадаємо! Це регулюється відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Щоб змінити банк, потрібно виконати наступні кроки: