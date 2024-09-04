Как сменить банк для выплаты пенсий военным

Для того, чтобы сменить банк, нужно сначала выбрать ему альтернативу.

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Напомним! Это регулируется в соответствии с Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Чтобы изменить банк, нужно выполнить следующие шаги:

На сайте ПФУ надо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажать кнопку "Войти".

В личном кабинете на панели слева в разделе "О пенсионном обеспечении" нажать "Внесение изменений в пенсионное дело".

В открывшемся окне, из перечня заявлений, выбрать опцию "Заявление об изменении способа выплаты пенсий лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

В заявлении, появившейся на экране, заполнить обозначенные звездочкой поля и укажите выплатные реквизиты нового банка. При необходимости стоит загрузить скан-копии документов, подтверждающих соответствующие изменения.

Дать согласие на передачу и обработку персональных данных. Подтвердить ознакомление с необходимостью сообщать органы ПФУ об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение.

Сформировать заявление, подписать его КЭП и отправить в Фонд.