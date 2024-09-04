Как сменить банк для выплаты пенсий военным
Для того, чтобы сменить банк, нужно сначала выбрать ему альтернативу.
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Напомним! Это регулируется в соответствии с Законом Украины от 09.04.1992 № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Чтобы изменить банк, нужно выполнить следующие шаги:
- На сайте ПФУ надо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажать кнопку "Войти".
- В личном кабинете на панели слева в разделе "О пенсионном обеспечении" нажать "Внесение изменений в пенсионное дело".
- В открывшемся окне, из перечня заявлений, выбрать опцию "Заявление об изменении способа выплаты пенсий лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
- В заявлении, появившейся на экране, заполнить обозначенные звездочкой поля и укажите выплатные реквизиты нового банка. При необходимости стоит загрузить скан-копии документов, подтверждающих соответствующие изменения.
- Дать согласие на передачу и обработку персональных данных. Подтвердить ознакомление с необходимостью сообщать органы ПФУ об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение.
- Сформировать заявление, подписать его КЭП и отправить в Фонд.
- С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" на панели слева.