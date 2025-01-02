Чи буде долар по 45 на початку 2025 року

У бюджеті України на 2025 рік курс долара закладено на рівні 45 гривень. Через це багато хто припускає, що валюта дійсно може сягнути цього значення.

Як зросте курс долара на початку 2025

Банкір Сергій Мамедов прогнозує, що у I кварталі 2025 року курс долара може зрости на 2 відсоткові пункти, повідомляє 24 Канал з посиланням на LIGA.net.

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Зверніть увагу! 2 відсоткові пункти це орієнтовно 0,8 гривні.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку За прикладом 2024 року регулятор може застосувати стратегію "згладжування", відповідно до якої темпи зростання курсів валют (передусім долара) можуть бути помірними та стануть дієвим засобом для стримування інфляції.

Мамедов вважає, що у березні курс може сягнути 42 – 42,8 гривні за долар. Однак, за словами банкіра, у подальші місяці це зростання може бути знівельоване. До того ж курсові зміни після березня сповільняться.

Нагадаємо! В Україні зараз діє режим керованої гнучкості. Тобто регулятор "м'яко" контролює ситуацію на валютному ринку, зокрема, здійснюючи своєчасні інтервенції.