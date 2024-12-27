Як зросте курс долара після Нового року

На валютному ринку кінець року і перший тиждень 2025 обіцяє бути досить "гармонійним": поточні курсові зміни не стануть сенсаційними. Натомість очікується, що поступово попит на валюту почне знижуватися.

Як зміниться валютний ринок в кінці грудня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що підняття облікової ставки до 13,5% стало вагомим механізмом зі стримування інфляції. Тобто на ринку вже працює інший "важіль" гасіння попиту, окрім здійснюваних валютних інтервенцій.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Загальноекономічні чинники, як, приміром, обсяг міжнародної фінансової допомоги, обсяги валютних резервів створюють стратегічний базис надійності для гривні не лише на січень, а й на весь рік.

Лєсовий уточнює, що режим керованої гнучкості за своєю суттю убезпечує ринок від будь-яких сюрпризів, наприклад, від стрімких курсових злетів

Цілком можливо, що на початку року офіційний курс долара перебуватиме в діапазоні 41,8 – 42,1 гривень за долар, тобто якоїсь стрімкої курсової зміни не станеться,

– наголошує Лєсовий.

Зверніть увагу! За словами банкіра, повертаючись до облікової ставки, яка зміцнює гривню, можна припустити, що обсяги щоденних валютних інтервенцій можуть повернутися до 150 – 180 мільйонів доларів, що засвідчить зниження градуса попиту.

Характеристики валютного ринку з 30 грудня по 5 січня