Як зросте курс долара після Нового року
На валютному ринку кінець року і перший тиждень 2025 обіцяє бути досить "гармонійним": поточні курсові зміни не стануть сенсаційними. Натомість очікується, що поступово попит на валюту почне знижуватися.
Як зміниться валютний ринок в кінці грудня
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що підняття облікової ставки до 13,5% стало вагомим механізмом зі стримування інфляції. Тобто на ринку вже працює інший "важіль" гасіння попиту, окрім здійснюваних валютних інтервенцій.
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Загальноекономічні чинники, як, приміром, обсяг міжнародної фінансової допомоги, обсяги валютних резервів створюють стратегічний базис надійності для гривні не лише на січень, а й на весь рік.
Лєсовий уточнює, що режим керованої гнучкості за своєю суттю убезпечує ринок від будь-яких сюрпризів, наприклад, від стрімких курсових злетів
Цілком можливо, що на початку року офіційний курс долара перебуватиме в діапазоні 41,8 – 42,1 гривень за долар, тобто якоїсь стрімкої курсової зміни не станеться,
– наголошує Лєсовий.
Зверніть увагу! За словами банкіра, повертаючись до облікової ставки, яка зміцнює гривню, можна припустити, що обсяги щоденних валютних інтервенцій можуть повернутися до 150 – 180 мільйонів доларів, що засвідчить зниження градуса попиту.
Характеристики валютного ринку з 30 грудня по 5 січня
- Коридори валютних коливань: 41,8 – 42,1 гривні за долар та 43,5 – 45 гривні за євро (на міжбанку) та 41,9 – 42,2 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
- Поточні курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку: 0,3 – 0,5 гривні;
- Середні курсові відхилення протягом тижня не перевищать 1,5% від стартового курсу тижня.