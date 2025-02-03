Курс долара на початку лютого: чи зросте він до 43

На валютному ринку настав час відносного "спокою": ситуація хоч і залишатиметься мінливою, що цілком природно. Однак курсові зміни відбуватимуться в межах окреслених коридорів без ризику різких змін.

Що відбувалося з доларом в кінці січня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу зазначив, що напруга на валютному ринку, що спостерігалася впродовж першої половини січня, поволі спадає.

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За словами банкіра, регулятор міцно тримає ситуацію під контролем, унеможливлюючи сплески ажіотажного попиту завдяки ефективній політиці валютних інтервенцій.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Розуміємо, що курсові події – це процес, який навряд чи можна "законсервувати". Однак можливі курсові зміни є прогнозованими, що є вельми доброю ознакою. Загалом можемо припустити, що офіційний курс коливатиметься в минулотижневих межах 42 – 42,30 гривень за долар.

Розуміємо, що базова економічна причина для курсового зростання криється саме в надмірному попиті. Натомість коли на ринку досягається баланс попиту і пропозиції, то курсові коливання стають мінімальними.

Крім того, січнева корекція облікової ставки стала допоміжним і вагомим засобом для зміцнення гривні, що відповідно позитивно позначилося на курсові динаміці.

Ситуація на ринку відповідатиме "системі" валютних змін, що утворилася внаслідок дії режиму керованої гнучкості: поточні курсові зміни будуть мінімальними та різноспрямованими, різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку навряд чи перевищить 0,4 – 0,5 гривень, а скоріш за все не перевищить 30 копійок,

– зауважує банкір.

Загальні характеристики ринку з 3 по 9 лютого