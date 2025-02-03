Что происходило с долларом в конце января

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что напряжение на валютном рынке, наблюдавшееся в течение первой половины января, медленно спадает.

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По словам банкира, регулятор крепко держит ситуацию под контролем, исключая всплески ажиотажного спроса благодаря эффективной политике валютных интервенций.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Понимаем, что курсовые события – это процесс, который вряд ли можно "законсервировать". Однако возможные курсовые изменения являются прогнозируемыми, что является весьма хорошим признаком. В общем можем предположить, что официальный курс будет колебаться в прошлонедельных пределах 42 – 42,30 гривен за доллар.

Понимаем, что базовая экономическая причина для курсового роста кроется именно в избыточном спросе. Зато когда на рынке достигается баланс спроса и предложения, то курсовые колебания становятся минимальными.

Кроме того, январская коррекция учетной ставки стала вспомогательным и весомым средством для укрепления гривны, что соответственно положительно сказалось на курсовой динамике.

Ситуация на рынке будет соответствовать "системе" валютных изменений, образовавшейся в результате действия режима управляемой гибкости: текущие курсовые изменения будут минимальными и разнонаправленными, разница между курсами межбанка и наличного рынка вряд ли превысит 0,4 – 0,5 гривен, а скорее всего не превысит 30 копеек,

– отмечает банкир.

Общие характеристики рынка с 3 по 9 февраля