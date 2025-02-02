Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

К теме Трамп таки ввел "опасные" для экономики пошлины на товары из 3 стран

Канада и Мексика ввели пошлины

С 4 февраля Канада вводит импортные пошлины в размере 25% на товары из США. Премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что также рассматривает возможность введения серии нетарифных контрмер, в частности в сфере критических минералов и энергетики.

Такие действия Канады являются ответом на действия Дональда Трампа, который с 4 февраля ввел 25% пошлины на большинство канадских товаров, а также 10% на энергоносители.

Трюдо также добавил, что действия Трампа нарушают соглашение о свободной торговле между США и Канадой. Канадский министр также добавил, что такие действия американского президента будут иметь "реальные последствия". Трюдо уже заявил, что Оттава ограничит доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий.

Кроме того, на региональном уровне также будут ограничения. В частности, Британская Колумбия, третья по величине провинция Канады, объявила о прекращении закупок алкоголя, который производят в республиканских штатах. Аналогичный шаг рассматривают и в Онтарио, крупнейшей провинции.

В Новой Шотландии ограничивают государственные контракты с американскими компаниями, убирают весь американский алкоголь и вдвое повышают проезд для коммерческого транспорта из США по платным трассам провинции.

Существует целый ряд различных отраслей и регионов страны, которые могут иметь большое влияние на Соединенные Штаты. Например нефтяная промышленность. Для меня, как премьер-министра, крайне важно, чтобы ни один регион страны или отрасль не несли большего бремени, чем другие и никто сегодня не может стоять в стороне, потому что мы должны быть все вместе. Если канадцы будут полностью объединены от побережья до побережья, чтобы отстаивать нашу необычную и прекрасную страну – только тогда это сработает,

– подчеркнул Трюдо.

На действия Трампа отреагировали и в Мексике. Президент страны Клаудия Шейнбаум также заявила о введении соответствующих пошлин на американские товары в ответ на 25% пошлины США.

Кроме того, в ответ на эти обвинения Трампа, президент Мексики сообщила, что с октября 2024 года в стране уже изъяли 20 миллионов доз смертельного синтетического опиоида – фентанила, а также задержали более 10 000 человек, связанных с наркоторговлей.