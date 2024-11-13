Якими будуть мінімальна та максимальна пенсія у 2025 році

Цьогоріч мінімальна пенсія зростала декілька разів. Вперше це сталося на початку року, а потім у березні, внаслідок індексації.

Як зросте мінімальна пенсія у 2025

У наступному році мінімальна пенсія залишатиметься незмінною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.

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Зверніть увагу! Відповідно до цього документу, показник мінімальної пенсії залишатиметься незмінним до 2028 року.

Внаслідок індексації пенсійних виплат у 2024 році, мінімальні пенсії українців тепер такі:

пенсію щонайменше 2 725 гривень отримують пенсіонери, які не працюють (незалежно від стажу);

отримують пенсіонери, які не працюють (незалежно від стажу); 3 370 гривень – громадяни віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

– громадяни віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно); 2 980 гривень – громадяни віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

– громадяни віком до 70 років при повному стажі 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно); 3 240 гривень – особи віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно);

– особи віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно); 3 370 гривень – пенсіонери від 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років (для жінок та чоловіків, відповідно).

Зауважте! Максимальна пенсійна виплата зараз – 23 610 гривень. У 2025 році цей показник залишатиметься без змін.