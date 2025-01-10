Зростання пенсій у 2025 році: як на виплати вплине нова індексація

У 2025 році відбудеться нова індексація пенсійних виплат. Говорити про те, на скільки реально зростуть пенсії поки складно, оскільки відомі ще не всі дані, які потрібно враховувати в розрахунках.

Якою буде нова індексація

Експерт Сергій Коробкін заявив, що під час індексації зростатиме не основний розмір пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

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За словами Коробкіна, збільшать саме заробітну плату, що береться до уваги в розрахунках.

Сергій Коробкін Експерт пенсійної сфери Береться інфляція за попередній рік, і беруться темпи зростання середньої зарплати за попередній рік. Вони діляться навпіл. Приблизно інфляція зараз 11%, але НБУ підраховує ще. Там хитрий розрахунок, беруться темпи зростання зарплати не за останній рік, а за три попередні роки, плюс це зарплата, з якої сплачуються внески.

Коробкін навів приклад тогорічної індексації. Коли виплати громадян зросли менше ніж очікувалось. Зокрема, через рівень інфляції.

Цьогорічний очікуваний показник 10% Коробкін ставить під сумнів. Він назвав таке збільшення "ідеальною моделлю".

Збільшується основний розмір пенсії. А точніше навіть не він, збільшується зарплата, яка підставляється у формулу розрахунку. Тобто не можна взяти свою пенсію і грубо на 10% збільшити. У деяких випадках це працює, але в багатьох випадках треба прибрати всі надбавки, а потім порахувати і вийде менше, ніж очікується,

– наголошує експерт.

Зверніть увагу! Коробкін уточнив, що поки проєкт підвищення пенсій лише обговорюється, тому говорити про кінцеве рішення рано.