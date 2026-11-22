Останній місяць осені змушує багатьох українців уважніше перевіряти баланс на своїх банківських картках. Правила нарахування соціальної допомоги мають низку прихованих нюансів, які суттєво впливають на підсумковий дохід.

Кому та скільки грошей нарахують у листопаді

У листопаді 2026 року стандартна пенсія для осіб з інвалідністю III групи залишається на рівні 50% від звичайної пенсії за віком.

Проте, якщо людина не працює і не має офіційного доходу, держава гарантує їй щомісячну доплату, яка підтягує загальну суму до 3 406 гривень, про що пояснюють у Пенсійному фонді України.

Важливо розуміти, що це не фіксована ставка, а саме гарантований мінімум для тих, чия розрахована пенсія виявилася меншою,

– наголошують у відомстві.

Хто має право на суттєво вищі виплати

Для українців, чия втрата здоров'я пов'язана з війною або ліквідацією аварії на ЧАЕС, діють зовсім інші фінансові правила. Зокрема, мінімальна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи становить 10 625 гривень.

Для військовослужбовців ця сума коливається від 6 761 до 7 100 гривень, а для постраждалих від Чорнобильської катастрофи мінімум зафіксовано на рівні 6 813 гривень.

Чи варто чекати на зростання доходів до кінця року

Масового підвищення пенсій для будь-якої групи інвалідності у листопаді не передбачено. Річ у тім, що щорічна індексація соціальних виплат традиційно відбувається весною, і наступний такий перерахунок запланований лише на березень 2027 року.

Проте літні люди можуть розраховувати на автоматичне зростання доходів завдяки віковим надбавкам: після досягнення 70 років пенсіонери щомісяця додатково отримують від 300 до 570 гривень.

Що відомо про передісторію перевірок та ризик втрати грошей

Отримання статусу особи з інвалідністю більше не гарантує довічних нарахувань без додаткового контролю з боку держави. Як вже повідомлялося раніше, чоловікам віком від 25 до 60 років із другою та третьою групами доведеться обов'язково пройти повторний медичний огляд.

Якщо проігнорувати цю вимогу, Пенсійний фонд автоматично призупинить нарахування коштів на банківську картку до підтвердження статусу.