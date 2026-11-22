Пенсии по инвалидности в Украине / Коллаж 24 Канала
Последний месяц осени заставляет многих украинцев более внимательно проверять баланс на своих банковских картах. Правила начисления социальной помощи содержат ряд скрытых нюансов, которые существенно влияют на итоговый доход.
Кому и сколько денег начислят в ноябре
В ноябре 2026 года стандартная пенсия для лиц с инвалидностью III группы останется на уровне 50% от обычной пенсии по возрасту.
Прогнозы
Однако, если человек не работает и не имеет официального дохода, государство гарантирует ему ежемесячную доплату, которая доводит общую сумму до 3 406 гривен, о чем сообщается в Пенсионном фонде Украины.
Важно понимать, что это не фиксированная ставка, а именно гарантированный минимум для тех, чья рассчитанная пенсия оказалась меньше
Кто имеет право на значительно более высокие выплаты
Для украинцев, чья утрата здоровья связана с войной или ликвидацией аварии на ЧАЭС, действуют совершенно другие финансовые правила. В частности, минимальная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны III группы составляет 10 625 гривен.
Для военнослужащих эта сумма колеблется от 6 761 до 7 100 гривен, а для пострадавших от Чернобыльской катастрофы минимум зафиксирован на уровне 6 813 гривен.
Стоит ли ожидать роста доходов до конца года
Массового повышения пенсий для любой группы инвалидности в ноябре не предусмотрено. Дело в том, что ежегодная индексация социальных выплат традиционно происходит весной, и следующий такой перерасчет запланирован только на март 2027 года.
Однако пожилые люди могут рассчитывать на автоматический рост доходов благодаря возрастным надбавкам: по достижении 70 лет пенсионеры ежемесячно дополнительно получают от 300 до 570 гривен.
Что известно о предыстории проверок и риске потери денег
Получение статуса инвалида больше не гарантирует пожизненных выплат без дополнительного контроля со стороны государства. Как уже сообщалось ранее, мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами придется обязательно пройти повторный медицинский осмотр.
Если проигнорировать это требование, Пенсионный фонд автоматически приостановит начисление средств на банковскую карту до подтверждения статуса.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии