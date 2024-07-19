У кого з пенсіонерів липнева пенсія зросте на майже 600 гривень

У липні пенсії частини українців збільшаться. Хоча жодних індексацій і перерахунку не заплановано.

Кого очікує підвищення виплат

У липні деякі українці зможуть отримати надбавку за віком. Для цього є декілька важливих умов.

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Надбавку за віком зможуть отримати пенсіонери, які:

старші за 70 років;

мають пенсійні виплати менш як 10 340,35 гривні.

Розмір цієї доплати прямо залежить від віку особи. Зараз вікова надбавка така:

пенсіонери від 70 до 74 років включно мають надбавку 300 гривень;

від 75 до 79 років включно отримують 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Така доплата додається до основного розміру пенсії (вона нараховується автоматично). Вікова надбавка надається у місяць, коли пенсіонер сягає вказаного віку.