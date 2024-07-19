У кого з пенсіонерів липнева пенсія зросте на майже 600 гривень
19 липня 2024, 12:16Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
У липні пенсії частини українців збільшаться. Хоча жодних індексацій і перерахунку не заплановано.
Кого очікує підвищення виплат
У липні деякі українці зможуть отримати надбавку за віком. Для цього є декілька важливих умов.
Читайте також Ріст продовжується: долар та євро знову подорожчали на готівковому ринку
Надбавку за віком зможуть отримати пенсіонери, які:
- старші за 70 років;
- мають пенсійні виплати менш як 10 340,35 гривні.
Розмір цієї доплати прямо залежить від віку особи. Зараз вікова надбавка така:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно мають надбавку 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно отримують 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Така доплата додається до основного розміру пенсії (вона нараховується автоматично). Вікова надбавка надається у місяць, коли пенсіонер сягає вказаного віку.Нагадаємо! Українці отримують пенсію з 4 по 25 число. На банківський рахунок виплата надходить швидше ніж передається через "Укрпошту".