Чи реально змінити дату виплати пенсії

Зміна дати виплати пенсії допустима тільки у виняткових обставинах. Пенсійний фонд зазвичай не змінює попередньо встановлений графік, враховуючи категорію пенсіонера.

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Виплати через пошту здійснюються залежно від територіальних зон, а через банки – відповідно до календаря переказів від Пенсійного фонду та з метою забезпечення рівномірного розподілу коштів.

Зверніть увагу! Банки мають обов'язок зарахувати пенсію на рахунки клієнтів на наступний робочий день після отримання коштів від Пенсійного фонду України.

Як в Україні виплачуються пенсії

В Україні пенсії виплачуються згідно із встановленими графіками, які враховують декілька важливих факторів. Нарахування пенсій відбувається щомісяця, починаючи з 4 та закінчуючи 25 числом, причому виплати за конкретний місяць здійснюються в цьому ж місяці.

Першочергово пенсії отримують наступні категорії громадян:

особи з інвалідністю через військові дії;

учасники бойових дій;

особи, що мають особливі заслуги перед державою;

сім'ї загиблих.

Важливо! Після цих категорій слідують пенсіонери за інвалідністю та вікові пенсії для тих, хто більше не працює. Пенсіонерам, які продовжують працювати, пенсії виплачуються останніми.

Як змінити спосіб отримання пенсії

Якщо пенсіонер бажає змінити спосіб отримання пенсії, наприклад, перейти на виплати через уповноважені банки або отримувати її за фактичним місцем проживання, він має звернутися до місцевого відділення Пенсійного фонду України.

Зауважте! У період воєнного стану пенсіонери, які змінили місце проживання, мають можливість отримувати пенсію безпосередньо на банківську картку, не відкриваючи окремого рахунку.

Місця для звернення:

Місцеві управління Пенсійного фонду України;

Центри надання адміністративних послуг у вашому регіоні;

Найближчий центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Заяву про зміну способу отримання пенсії можна подати особисто, через законного представника або надіслати документи поштою (рекомендованим листом).