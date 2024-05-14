Коли буде зростання виплат
Про це повідомила заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду Вінницької області Лариса Дика, передає 24 Канал.
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Вона пояснила, що автоматичний перерахунок пенсій з 1 квітня здійснюватиметься лише після отримання даних про сплату єдиного внеску за останній квартал.
Через відсутність даних про страховий стаж та заробітну плату за перший квартал 2024 року, Пенсійний фонд України не міг одразу перерахувати пенсії з 1 квітня. Відповідно, пенсіонери отримають перераховані пенсії у червні, включно з доплатами за квітень та травень.
Які пенсії у працюючих пенсіонерів
Станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 10,2 мільйона пенсіонерів, з яких 2,7 мільйона продовжували працювати.
Ось як розподіляються пенсійні виплати серед українських пенсіонерів:
- 26,8% отримують пенсію до 3 000 гривень;
- 17,3% отримують від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,6% також отримують від 3 001 до 4 000 гривень (здається, тут може бути помилка в діапазоні);
- 5,2% отримують від 5 001 до 10 000 гривень;
- 12,1% отримують понад 10 000 гривень.