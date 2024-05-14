Коли буде зростання виплат

Про це повідомила заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду Вінницької області Лариса Дика, передає 24 Канал.

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Вона пояснила, що автоматичний перерахунок пенсій з 1 квітня здійснюватиметься лише після отримання даних про сплату єдиного внеску за останній квартал.

Зауважте! З 1 січня 2021 року замість щомісячної звітності закон вимагає подання щоквартальної об’єднаної звітності по ЄСВ та податку на доходи фізичних осіб протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу.

Через відсутність даних про страховий стаж та заробітну плату за перший квартал 2024 року, Пенсійний фонд України не міг одразу перерахувати пенсії з 1 квітня. Відповідно, пенсіонери отримають перераховані пенсії у червні, включно з доплатами за квітень та травень.

Які пенсії у працюючих пенсіонерів

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 10,2 мільйона пенсіонерів, з яких 2,7 мільйона продовжували працювати.

Важливо! На 1 квітня 2024 року середній розмір пенсійних виплат в Україні склав 5 743,27 гривні. При цьому працюючі пенсіонери в середньому отримують 6 094,28 гривні.

Ось як розподіляються пенсійні виплати серед українських пенсіонерів: