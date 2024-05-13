Що за нова допомога для ВПО
Як наголошують у Міністерстві, проблема з житлом – одна з найболючіших для ВПО. Річ у тім, що частина з них проживає у спеціально облаштованих місцях компактного проживання, проте деякі змушені винаймати житло. Для допомоги таким ВПО було ухвалено рішення виплачувати їм субсидію на оренду житла.
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Ця субсидія відрізняється тим, що її розмір розраховується з урахуванням вартості оренди у конкретному регіоні, де проживає ВПО. Адже, як відомо, ціни на житло можуть значно відрізнятися у різних регіонах країни.
Також варто зауважити, що при визначенні розміру субсидії будуть враховуватися такі фактори:
- кількість членів сім’ї, які орендують житло;
- доходи сім’ї.
Де найвищі ціни на оренду житла
Аналітична компанія CEDOS, на замовлення Мінсоцполітики, та за підтримки Ради Європи – провела дослідження вартості орендованого житла в Україні. Згідно з отриманими даними, найбільші ціни на оренду житла – в Києві. Вони в середньому на 22% вищі, ніж по всій країні. На Закарпатті це показник вищий у 2,5 раза.
Водночас найнижчі ціни, за результатами дослідження, на орендоване житло у Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.