Чому зростає пенсія

Пенсіонери старше 70 років мають право на вікову надбавку. Ця доплата додається до пенсії автоматично.

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Головною умовою для отримання вікової доплати є пенсійна виплата менша за 10 340,35 гривні. Який розмір надбавки за віком зараз:

особи від 70 до 74 років включно отримують доплату у розмірі 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

У кого ще зросте пенсія у червні

У квітні розпочався перерахунок виплат працюючих пенсіонерів, вони мають отримати надбавки за новонабутий стаж. Однак, ці доплати планують нарахувати уже у червні. Зараз надбавка за кожен рік додаткового стажу складає 23,61 гривні.

Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Пенсіонери, що вийшли на пенсію за вислугою років також можуть отримати надбавку за новонабутий стаж. Головною умовою є те, що вони досягли пенсійного віку.

Нагадаємо! Зараз українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років.