Почему растет пенсия

Пенсионеры старше 70 лет имеют право на возрастную надбавку. Эта доплата добавляется к пенсии автоматически.

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Главным условием для получения возрастной доплаты является пенсионная выплата меньше 10 340,35 гривны. Какой размер надбавки по возрасту сейчас:

лица от 70 до 74 лет включительно получают доплату в размере 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

У кого еще вырастет пенсия в июне

В апреле начался перерасчет выплат работающих пенсионеров, они должны получить надбавки за новоприобретенный стаж. Однако эти доплаты планируют начислить уже в июне. Сейчас надбавка за каждый год дополнительного стажа составляет 23,61 гривны.

Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– говорится в сообщении ПФУ.

Пенсионеры, вышедшие на пенсию по выслуге лет также могут получить надбавку за новоприобретенный стаж. Главным условием является то, что они достигли пенсионного возраста.

Напомним! Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.