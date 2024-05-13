Почему растет пенсия
Пенсионеры старше 70 лет имеют право на возрастную надбавку. Эта доплата добавляется к пенсии автоматически.
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Главным условием для получения возрастной доплаты является пенсионная выплата меньше 10 340,35 гривны. Какой размер надбавки по возрасту сейчас:
- лица от 70 до 74 лет включительно получают доплату в размере 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
У кого еще вырастет пенсия в июне
В апреле начался перерасчет выплат работающих пенсионеров, они должны получить надбавки за новоприобретенный стаж. Однако эти доплаты планируют начислить уже в июне. Сейчас надбавка за каждый год дополнительного стажа составляет 23,61 гривны.
Пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,
– говорится в сообщении ПФУ.
Пенсионеры, вышедшие на пенсию по выслуге лет также могут получить надбавку за новоприобретенный стаж. Главным условием является то, что они достигли пенсионного возраста.