Когда будет рост выплат
Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Винницкой области Лариса Дикая, передает 24 Канал.
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Она объяснила, что автоматический перерасчет пенсий с 1 апреля будет осуществляться только после получения данных об уплате единого взноса за последний квартал.
Из-за отсутствия данных о страховом стаже и заработной плате за первый квартал 2024 года, Пенсионный фонд Украины не мог сразу пересчитать пенсии с 1 апреля. Соответственно, пенсионеры получат пересчитанные пенсии в июне, включительно с доплатами за апрель и май.
Какие пенсии у работающих пенсионеров
По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 10,2 миллиона пенсионеров, из которых 2,7 миллиона продолжали работать.
Вот как распределяются пенсионные выплаты среди украинских пенсионеров:
- 26,8% получают пенсию до 3 000 гривен;
- 17,3% получают от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,6% также получают от 3 001 до 4 000 гривен (кажется, здесь может быть ошибка в диапазоне);
- 5,2% получают от 5 001 до 10 000 гривен;
- 12,1% получают более 10 000 гривен.