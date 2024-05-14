Когда будет рост выплат

Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Винницкой области Лариса Дикая, передает 24 Канал.

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Она объяснила, что автоматический перерасчет пенсий с 1 апреля будет осуществляться только после получения данных об уплате единого взноса за последний квартал.

Заметьте! С 1 января 2021 года вместо ежемесячной отчетности закон требует представления ежеквартальной объединенной отчетности по ЕСВ и налогу на доходы физических лиц в течение 40 дней после окончания отчетного квартала.

Из-за отсутствия данных о страховом стаже и заработной плате за первый квартал 2024 года, Пенсионный фонд Украины не мог сразу пересчитать пенсии с 1 апреля. Соответственно, пенсионеры получат пересчитанные пенсии в июне, включительно с доплатами за апрель и май.

Какие пенсии у работающих пенсионеров

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 10,2 миллиона пенсионеров, из которых 2,7 миллиона продолжали работать.

Важно! На 1 апреля 2024 года средний размер пенсионных выплат в Украине составил 5 743,27 гривны. При этом работающие пенсионеры в среднем получают 6 094,28 гривны.

Вот как распределяются пенсионные выплаты среди украинских пенсионеров: