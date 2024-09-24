Чи піднімуть пенсію працюючим пенсіонерам у жовтні

Підвищення пенсій може відбуватися з декількох причин. Зокрема, завдяки індексації чи перерахунку виплат.

Як зросте виплата працюючих пенсіонерів у жовтні

У жовтні нових перерахунків виплат не заплановано. Пенсії працюючих осіб залишатимуться без змін, повідомляє ПФУ.

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Востаннє пенсії працюючих осіб "перераховували" навесні. Виплати цих громадян зросли, відповідно до кількості набутого стажу.

З урахуванням того, що страхувальники подавали звіти за І квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування по 10 травня, тому перерахунок працюючим пенсіонерам проведено у травні місяці,

– зазначають у ПФУ.

Загалом з 1 квітня 2024 року було перераховано пенсії 24 267 пенсіонерам, з них: