Как вырастет выплата работающих пенсионеров в октябре

В октябре новых перерасчетов выплат не запланировано. Пенсии работающих лиц будут оставаться без изменений, сообщает ПФУ.

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Последний раз пенсии работающих лиц "пересчитывали" весной. Выплаты этих граждан выросли, в соответствии с количеством приобретенного стажа.

С учетом того, что страхователи подавали отчеты за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, поэтому перерасчет работающим пенсионерам проведен в мае месяце,

– отмечают в ПФУ.

В целом с 1 апреля 2024 года были пересчитаны пенсии 24 267 пенсионерам, из них: