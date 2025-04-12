Що робити, якщо виявив фальшиву купюру
- Сучасна українська гривня має понад 20 елементів захисту.
- Якщо банкнота здається підозрілою, її можна безкоштовно передати на експертизу в НБУ через будь-який банк.
Буває так, що у вас неочікувано може з'явитись купюра, яка нагадує фальшиву. Наприклад, після розрахунку у транспорті чи супермаркеті. В такому випадку ви можете самостійно її перевірити.
Як виявити підробну банкноту
Сучасна українська гривня має більш як 20 елементів захисту. Йдеться саме про купюри нового зразка, пише 24 Канал з посиланням на "Гаразд".
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Як легко перевірити гроші:
- огляньте їх на світлі;
- помацайте;
- розгляньте купюру під різними кутами, аби побачити елементи захисту.
Якщо після цієї перевірки банкнота ще здається вам підозрілою, її варто передати на експертизу у НБУ. Аби віддати купюру, можна звернутись у будь-який банк. Вказана експертиза є безкоштовною.
За результатами перевірки можливі 2 ситуації:
- якщо після перевірки виявляється, що банкнота справжня, її передають власнику;
- а от підробку вилучають (без компенсації) і передають для з'ясування обставину Нацполіцію.
Інформацію про актуальні елементи захисту на валюті можна знайти:
- для доларів – на сайті Бюро гравіювання та друку Міністерства фінансів США;
- для євро – на сайті Європейського центрального банку.
Цікаво! Ще у 2021 році НБУ запустив проєкт #АнатоміяГривні з метою навчити українців швидко ідентифікувати фальшиві купюри.