Як поділяють валюти для обміну

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ, найпоширенішими проблемами для громадян при обміну валюти є ознаки значного зношення або пошкодження валюти, а також давній випуск.

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Нагадуємо! Для кожного випадку є чіткі вимоги чинного валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, дотримання яких регулятор вимагає від усіх уповноважених установ.

Загалом, валюти для обміну можна поділяти на три категорії:

Справжні банкноти – це ті, які приймаються до обміну без обмежень, якщо вони незначно зношені.

– це ті, які приймаються до обміну без обмежень, якщо вони незначно зношені. Значно зношені або пошкоджені банкноти – ті, які підлягають прийому через процедуру інкасо.

– ті, які підлягають прийому через процедуру інкасо. Підроблені банкноти – ті, які вилучаються касирами та передаються до Нацбанку для експертизи.

Крім того, банки та фінансові установи не мають права обмежувати обмін за номіналом чи роком випуску, якщо банкнота є справжньою.

Що таке інкасо Це одержання банком грошей за дорученням клієнта й зарахування цих грошей на його банківський рахунок. Тобто банк відправляє зношені банкноти свого клієнта до іноземної фінансової установи для обміну.

Які банкноти належать до зношених

Згідно з вимогами Інструкції банк (філія, відділення) чи небанківські фінансові установи приймають на інкасо від фізичних осіб такі валюти:

Банкноти іноземних держав, що набули під час обігу ознаки зношення, що не відповідають вимогам – їх рівень пошкодження є суттєвішим за той, що можна було б віднести до незначного пошкодження, Банкноти іноземних держав, що набули під час обігу одну або кілька ознак значного зношення або пошкодження:

розірвані чи розрізані на частини, із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки), зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень,

із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти,

із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях,

обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття),

мають явні друкарські недоліки,