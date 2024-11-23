Как разделяют валюты для обмена
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ, самыми распространенными проблемами для граждан при обмене валюты являются признаки значительного износа или повреждения валюты, а также давний выпуск.
Читайте также Куда вкладывают деньги украинцы: ситуация с банковскими депозитами в конце ноября
Напоминаем! Для каждого случая есть четкие требования действующего валютного законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, соблюдения которых регулятор требует от всех уполномоченных учреждений.
В общем, валюты для обмена можно делить на три категории:
- Настоящие банкноты – это те, которые принимаются к обмену без ограничений, если они незначительно изношены.
- Значительно изношенные или поврежденные банкноты – те, которые подлежат приему через процедуру инкассо.
- Поддельные банкноты – те, которые изымаются кассирами и передаются в Нацбанк для экспертизы.
Кроме того, банки и финансовые учреждения не имеют права ограничивать обмен по номиналу или годом выпуска, если банкнота является настоящей.
Что такое инкассоЭто получение банком денег по поручению клиента и зачисление этих денег на его банковский счет. То есть банк отправляет изношенные банкноты своего клиента в иностранное финансовое учреждение для обмена.
Какие банкноты относятся к изношенным
Согласно требованиям Инструкции банк (филиал, отделение) или небанковские финансовые учреждения принимают на инкассо от физических лиц такие валюты:
- Банкноты иностранных государств, что приобрели во время обращения признаки износа, что не соответствуют требованиям – их уровень повреждения является существеннее того, что можно было бы отнести к незначительному повреждению,
- Банкноты иностранных государств, которые приобрели во время обращения один или несколько признаков значительного износа или повреждения:
- разорванные или разрезанные на части, с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-переменные элементы защиты, защитные ленты), с измененным первоначальным цветом бумаги и / или изображений,
- с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты,
- с общими загрязнениями, включая те, вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах,
- обожженные, прожженные, трухлые (поврежденные вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения),
- имеют явные типографские недостатки,
- Банкноты, изъяты иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).