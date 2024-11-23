Как разделяют валюты для обмена

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ, самыми распространенными проблемами для граждан при обмене валюты являются признаки значительного износа или повреждения валюты, а также давний выпуск.

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Напоминаем! Для каждого случая есть четкие требования действующего валютного законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, соблюдения которых регулятор требует от всех уполномоченных учреждений.

В общем, валюты для обмена можно делить на три категории:

Настоящие банкноты – это те, которые принимаются к обмену без ограничений, если они незначительно изношены.

– это те, которые принимаются к обмену без ограничений, если они незначительно изношены. Значительно изношенные или поврежденные банкноты – те, которые подлежат приему через процедуру инкассо.

– те, которые подлежат приему через процедуру инкассо. Поддельные банкноты – те, которые изымаются кассирами и передаются в Нацбанк для экспертизы.

Кроме того, банки и финансовые учреждения не имеют права ограничивать обмен по номиналу или годом выпуска, если банкнота является настоящей.

Что такое инкассо Это получение банком денег по поручению клиента и зачисление этих денег на его банковский счет. То есть банк отправляет изношенные банкноты своего клиента в иностранное финансовое учреждение для обмена.

Какие банкноты относятся к изношенным

Согласно требованиям Инструкции банк (филиал, отделение) или небанковские финансовые учреждения принимают на инкассо от физических лиц такие валюты:

Банкноты иностранных государств, что приобрели во время обращения признаки износа, что не соответствуют требованиям – их уровень повреждения является существеннее того, что можно было бы отнести к незначительному повреждению, Банкноты иностранных государств, которые приобрели во время обращения один или несколько признаков значительного износа или повреждения:

разорванные или разрезанные на части, с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-переменные элементы защиты, защитные ленты), с измененным первоначальным цветом бумаги и / или изображений,

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты,

с общими загрязнениями, включая те, вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах,

обожженные, прожженные, трухлые (поврежденные вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения),

имеют явные типографские недостатки,