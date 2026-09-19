Більше чи менше 100 доларів: яку пенсію отримають українці з 40 роками стажу

Багато українців присвячують роботі левову частку свого життя, сподіваючись на гідне забезпечення у старості. Проте підсумкова сума на банківській картці часто стає несподіванкою, адже правила нарахування мають свої приховані нюанси.

Яку суму нарахують за чотири десятки років роботи?

Для виходу на заслужений відпочинок у 60 років у 2026 році достатньо мати 33 роки страхового стажу, тому 40 відпрацьованих років гарантують вам своєчасне призначення виплат.

Якщо протягом цього часу ваш офіційний дохід становив 10 тисяч гривень, то орієнтовний розмір пенсії складе приблизно 4,5 тисячі гривень, про що свідчать дані Пенсійного фонду України.

Чи має значення неперервність стажу та "біла" зарплата?

Багатьох турбує питання, чи впливають перерви у трудовій діяльності на кінцеву суму. Насправді неперервність стажу не відіграє жодної ролі, адже надважливе значення має виключно його загальна кількість та розмір офіційного заробітку.

При розрахунках до уваги береться лише той дохід, з якого роботодавець сплачував страхові внески. Тобто, якщо ви погоджувалися на зарплату "в конверті", існує величезна ймовірність отримати мізерну виплату у старості.

Довідково: Починаючи з 2004 року, стаж зараховується виключно за умови сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) у розмірі, не меншому за мінімальний. Якщо ж ви працювали на неповну ставку і внесок був меншим, до стажу піде не повний місяць, а лише пропорційно вирахуваний період.

Як змінюватимуться вимоги до пенсіонерів у майбутньому?

Варто пам'ятати, що правила виходу на пенсію стають дедалі жорсткішими в рамках діючої реформи. Як ми писали раніше, вже у 2027 році для отримання виплат у 60 років знадобиться щонайменше 34 роки стажу, а у 2028 році ця планка досягне фінальних 35 років.

Зверніть увагу! Якщо ж необхідних років не вистачає, держава дозволяє вийти на пенсію у 63 роки (за наявності 23 років стажу у 2026 році) або у 65 років (достатньо 15 років).

Крім того, за кожен повний рік роботи понад встановлену норму пенсіонерам нараховується надбавка, яка становить 1% від обчисленого розміру пенсії, але не більше 23,61 гривні за кожен додатковий рік.