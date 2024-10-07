Хто має право вийти на пенсію у 63 роки цьогоріч
Джерело:ПФУ
Аби вийти на пенсію, особа має набути мінімально потрібну кількість стажу. Для кожного віку ця норма індивідуальна.
Хто може піти на пенсію у 63 роки
Цьогоріч мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію у 63 роки складає 21 рік. З наступного року мінімум зростатиме, повідомляє ПФУ.
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У 2025 році мінімальна кількість страхового стажу сягне уже 22 років. Надалі цей показник буде таким:
- у 2026 році мінімум стажу складе вже 23 роки;
- у 2027 році – 24 роки;
- у 2028 році – 25 років.
Пенсія призначається з дня звернення за нею. Якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців із дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Нагадаємо! Українці можуть піти на пенсію у 60, 63 та 65 років.