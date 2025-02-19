Чи відбудеться індексація пенсій у березні цього року

Індексація пенсій має розпочатися з 1 березня. Завдяки цій процедурі зростуть виплати значної кількості пенсіонерів.

Чи відомо як зростуть пенсії через індексацію

Експерт Сергій Коробкін у коментарі 24 Каналу зауважив, що коефіцієнт підвищення пенсій визначається саме Кабміном.

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Зверніть увагу! Зазвичай Кабмін ухвалює відповідне рішення у 20 числах лютого.

Сергій Коробкін Експерт з питань пенсійного забезпечення Торік та позаторік відповідно до індексації підвищення виплат мало складати не менше 100 гривень й не більше 1 500 гривень. Щось схоже може бути й цього року.

Коробкін акцентує на тому, що у цьогорічному проєкті бюджету затверджено проведення індексації не так, як прописано у базовому пенсійному законі. Алгоритм здійснення процедури має визначити саме Кабмін.

Нагадаємо! Виплати деяких пенсіонерів не зростуть внаслідок проведення індексації. З переліком таких осіб ви можете ознайомитись тут.