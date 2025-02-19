19 лютого, 15:50
Чи відбудеться індексація пенсій у березні цього року
Основні тези
- Індексація пенсій має розпочатися з 1 березня.
- У цьогорічному проєкті бюджету зазначено, що індексація відбуватиметься за алгоритмом, визначеним Кабміном, а не за базовим пенсійним законом.
Індексація пенсій має розпочатися з 1 березня. Завдяки цій процедурі зростуть виплати значної кількості пенсіонерів.
Чи відомо як зростуть пенсії через індексацію
Експерт Сергій Коробкін у коментарі 24 Каналу зауважив, що коефіцієнт підвищення пенсій визначається саме Кабміном.
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Зверніть увагу! Зазвичай Кабмін ухвалює відповідне рішення у 20 числах лютого.
Торік та позаторік відповідно до індексації підвищення виплат мало складати не менше 100 гривень й не більше 1 500 гривень. Щось схоже може бути й цього року.
Коробкін акцентує на тому, що у цьогорічному проєкті бюджету затверджено проведення індексації не так, як прописано у базовому пенсійному законі. Алгоритм здійснення процедури має визначити саме Кабмін.
Нагадаємо! Виплати деяких пенсіонерів не зростуть внаслідок проведення індексації. З переліком таких осіб ви можете ознайомитись тут.