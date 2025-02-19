Брюссель хоче змінити енергетичну політику ЄС

Цей крок став би суттєвою зміною в енергетичній політиці блоку, посилюючи зв’язки континенту з вуглецево-інтенсивним зрідженим природним газом (СПГ), який ЄС зрештою хоче поступово скоротити, пише 24 канал з посиланням на POLITICO.

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Наразі ЄС підписує лише короткострокові контракти на постачання СПГ і намагається обмежити використання державних коштів для розширення видобутку викопного палива, – йдеться у матеріалі.

Зокрема план передбачає можливість того, що європейські державні кошти можуть сприяти фінансуванню американських СПГ-проєктів. І це саме в той час, коли чиновники Брюсселя намагаються укласти угоду з президентом США Дональдом Трампом щодо закупівлі більшої кількості американської енергії та уникнення торгівельної війни.

Ця пропозиція є частиною майбутнього Плану дій щодо доступної енергії, який має бути представлений 26 лютого. Проєкт документа показує, що ЄС також прагне ухвалити нові закони для прискорення модернізації електромереж та заохочуватиме зниження податків на електроенергію й швидку видачу дозволів для новітніх ядерних технологій.

Зверніть увагу! Ці ініціативи є центральним елементом відповіді Брюсселя на скарги промисловості, що зростання витрат на енергію залишає її позаду конкурентів із США та Китаю.

Про що йдеться у плані

Згідно з документом, план "знизить рахунки за енергію в короткостроковій перспективі, одночасно прискорюючи необхідні структурні реформи для економії коштів та зміцнюючи енергетичні системи, щоб пом’якшити майбутні цінові шоки". Також проєкт пропонує вивчити "можливість довгострокових контрактних зобов’язань для стабілізації цін".

Зокрема, у проєкті документа згадується "японська модель", за якої уряд безпосередньо купує частки в закордонних СПГ-проєктах в обмін на тривалий доступ до газу за пільговими цінами. Завдяки цьому підходу Токіо став найбільшим державним інвестором в американські СПГ-проєкти, витративши десятки мільярдів доларів і встановивши рекордні обсяги імпорту газу зі США в останні роки.

Трамп так само тисне на ЄС, щоб той закуповував більше американського СПГ, погрожуючи запровадити жорсткі тарифи, якщо блок не виконає цю та інші вимоги. Брюссель направив представників до Вашингтона для переговорів і прагне укласти угоду щодо СПГ. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн просуває її як спосіб остаточно відмовитися від російського СПГ,

– пише видання.

Цікаво! Однак будь-який крок до наслідування японської моделі, ймовірно, зіткнеться з опором з боку екологічних активістів та "зелених" груп, які давно виступають проти використання державних коштів для збільшення видобутку й експорту викопного палива.